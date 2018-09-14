Водитель приговорен к 5 годам колонии-поселения за смертельное ДТП в Узденском районе

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения за ДТП в Узденском районе, в результате которого погиб пассажир, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского облсуда.

Суд Узденского района признал мужчину виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на пять лет. Ему предстоит выплатить материальное возмещение морального вреда в размере Br20 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Авария произошла днем 25 марта вблизи деревни Толстый Лес Узденского района. Водитель без прав в состоянии алкогольного опьянения превысил скорость, потерял контроль, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате пассажиру были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался.-0-