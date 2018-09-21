Водитель приговорен к году колонии-поселения за наезд на 10-летнюю девочку в Полоцке

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель приговорен к одному году одному месяцу колонии-поселения за наезд на 10-летнюю девочку в Полоцке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Витебского областного суда.

Суд Полоцкого района и города Полоцка признал мужчину виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Отбывать наказание он будет в колонии в условиях поселения. В пользу потерпевшей будет взыскано Br15 тыс. в счет материального возмещения морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.

В суде установлено, что водитель, приближаясь к регулируемому пешеходному переходу, не снизил скорость, а затем продолжил движение несмотря на запрещающий сигнал светофора. В результате он наехал на девочку 2008 года рождения, которая перебегала улицу на разрешающий сигнал светофора. Потерпевшая получила тяжкое телесное повреждение. Обвиняемый частично возместил ей моральный вред.-0-