В Верхнедвинском районе беременная женщина после ДТП потеряла ребенка

19 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Верхнедвинском районе беременная женщина в результате ДТП потеряла ребенка, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

ДТП произошло 7 сентября. Жительница агрогородка Волынцы 1998 года рождения при движении по автодороге деревня Месниково - деревня Свиравщина - деревня Волынцы неправильно выбрала скорость, не справилась с управлением, съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась. В результате аварии женщина, находившаяся на 39-й неделе беременности, потеряла ребенка.

Александр Казючиц призвал всех водителей быть предельно внимательными на дорогах и учитывать все факторы, влияющие на безопасность при управлении транспортным средством.-0-