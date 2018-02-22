22 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Неустановленный водитель сбил пешехода в Малоритском районе и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
ДТП произошло 22 февраля около полуночи в деревне Мокраны. По предварительной информации, неустановленный водитель двигался на автомобиле через населенный пункт от погранперехода "Мокраны" к Бресту. Вблизи перекрестка ул. Брестской и ул. Каштановой он совершил наезд на 60-летнего жителя областного центра. Мужчина шел по правой обочине и не был обозначен световозвращающим элементом.
В результате происшествия пешеход с травмами доставлен в реанимационное отделение Малоритской центральной районной больницы.
Сотрудники милиции просят очевидцев ДТП позвонить в дежурную часть Малоритского РОВД по телефону 801651-2-36-42 или в дежурную часть ГАИ в Бресте по номеру 80162-41-44-44, или на линию 102.-0-
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