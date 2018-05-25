Водитель спиртзавода попытался вывезти с территории предприятия 150 л продукции

25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водитель спиртзавода в Кореличском районе попытался вывезти с территории предприятия 150 л продукции. Об этом БЕЛТА сообщила ведущий специалист Гродненского управления охраны Ирина Мешкина.
Сообщение о возможном правонарушении поступило от охранника мирского филиала ОАО "Гродненский ликеро-водочный завод". Мужчина, работающий на предприятии водителем, вывез с территории завода продукцию без сопроводительных документов.
"Рейдовая группа кореличского отделения Департамента охраны задержала автомобиль "Фольксваген". При досмотре в транспортном средстве были обнаружены несколько полиэтиленовых канистр разного объема, в которых находилось 150 л спиртосодержащей продукции на сумму около Br400", - отметила Ирина Мешкина.
Водитель так и не смог пояснить, куда собирался доставить спиртное. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.-0-
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