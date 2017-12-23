Водитель Uber насмерть сбил пешехода в Минске

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель Uber в Минске насмерть сбил мужчину, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло в ночь на 23 декабря в 00.55. Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигался по ул.Ванеева со стороны просп.Рокоссовского в направлении ул.Маяковского. На пересечении с 2-м Велосипедным переулком он совершил наезд на мужчину 1960 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Как отметили в ГАИ, в этот момент светофор мигал желтым светом.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался.-0-