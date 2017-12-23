В Минской области в ДТП погиб водитель грузовика, уснувший за рулем

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области водитель грузовика уснул за рулем и совершил ДТП, в результате которого получил серьезные травмы и скончался на месте. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 22 декабря около 12.20 на 282-м км автодороги граница РФ-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи, вблизи д.Пастовичи Стародорожского района. Житель Гродненской области 1973 года рождения, управляя автомобилем Mercedes-Benz Atego, по предварительной версии, уснул за рулем, в результате чего съехал в правый по ходу движения кювет, наехал на песчаную насыпь и стойку дорожного знака.

В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте.

За минувшие сутки на территории Минской области произошло пять ДТП, в результате которых один человек погиб, еще четверо получили травмы.-0-

Фото УГАИ УВД Миноблисполкома