18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водители двух легковушек пострадали в лобовом столкновении под Минском, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Авария произошла сегодня на 1-м км подъезда от д.Дворицкая Слобода к автодороге МКАД - Городище - Старое Село. "Водитель автомобиля Citroen C2, по предварительной версии, из-за дорожных условий не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там машина столкнулась с Renault Megane. В результате водители двух авто получили телесные повреждения. По факту ДТП проводится проверка", - проинформировала Екатерина Сильченко.

Также утром на 17-м км дороги Заславль - Дзержинск - Озеро женщина-водитель на Citroen не учла дорожных и погодных условий. "Машина вошла в неуправляемый занос, съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет", - сказала она.

В обоих случаях на автомобилях были установлены зимние шины.

ГАИ в связи с погодными условиями рекомендует всем участникам движения быть предельно внимательными и бдительными. Водителям необходимо выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию, проявлять осторожность и повышенное внимание за рулем. Пешеходам инспекторы рекомендуют смотреть по сторонам при переходе проезжей части, снимать наушники, не разговаривать по телефону и в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.-0-