Военные компенсировали ущерб водителю легковушки, с которой под Гродно столкнулась БМП

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные компенсировали ущерб водителю легковушки, с которой под Гродно столкнулась боевая машина пехоты. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Автомобиль после ДТП с боевой машиной получил механические повреждения.

Иван Белоцкий, командир взвода связи ст. лейтенант Роман Лукьянович, заместитель командира 6-й гвардейской механизированной бригады по идеологической работе гвардии полковник Иван Мариев

"Офицеры 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования еще раз принесли свои извинения за случившееся пострадавшему в ДТП. Решением офицерского собрания бригады водителю Volkswagen компенсирован нанесенный ущерб за счет средств собрания", - проинформировали в Минобороны.

Заместитель командира 6-й гвардейской механизированной бригады по идеологической работе гвардии полковник Иван Мариев и Иван Белоцкий

Как сообщалось, ДТП произошло 22 июня около 16.30 на перекрестке дорог в районе АЗС на окраине Гродно. Механик-водитель боевой машины пехоты, двигавшейся в составе организованной колонны военной техники, не справился с управлением и совершил столкновение с легковым автомобилем. Авто получило механические повреждения. Водителю была оказана помощь, угрозы для его жизни не было.-0-

Иван Белоцкий

Фото Леонида Щеглова