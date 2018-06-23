Военные компенсировали ущерб водителю легковушки, с которой под Гродно столкнулась БМП

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные компенсировали ущерб водителю легковушки, с которой под Гродно столкнулась боевая машина пехоты. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
"Офицеры 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования еще раз принесли свои извинения за случившееся пострадавшему в ДТП. Решением офицерского собрания бригады водителю Volkswagen компенсирован нанесенный ущерб за счет средств собрания", - проинформировали в Минобороны.
Как сообщалось, ДТП произошло 22 июня около 16.30 на перекрестке дорог в районе АЗС на окраине Гродно. Механик-водитель боевой машины пехоты, двигавшейся в составе организованной колонны военной техники, не справился с управлением и совершил столкновение с легковым автомобилем. Авто получило механические повреждения. Водителю была оказана помощь, угрозы для его жизни не было.-0-
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