Вор воспользовался спрятанным в водосточной трубе ключом и вынес из дома $3 тыс.

13 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудке вор вынес из дома деньги: ключ от двери был спрятан в водосточной трубе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Беспечность стоила жительнице Новогрудка 1967 года рождения крупной суммы валюты. Прибывшие на место сотрудники органов внутренних дел совместно с экспертами установили, что отсутствуют следы взлома, значит, незваный гость беспрепятственно зашел через дверь.
"Выяснилось, что преступник воспользовался оставленным в условленном месте ключом. Семья прятала его в водосточной трубе. Это видел приятель сына потерпевшей", - рассказали в милиции.
Молодой человек 1998 года рождения дождался, когда дома никого не будет, открыл дверь и вынес $3 тыс. и 20 тыс. российских рублей. Все украденное проиграл на ставках. Подозреваемый ранее уже был судим за кражу.-0-
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