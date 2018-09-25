Воровка обчистила квартиру в Щучине, пока девушка выгуливала собаку

25 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из квартиры в Щучине вынесли украшения, пока дочь хозяйки выгуливала собаку. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области Мария Лешик.

Жительница Щучина, придя с работы, заметила пропажу ювелирных изделий и некоторых личных вещей. Как оказалось, в течение дня ее дочка оставляла квартиру незапертой. Посторонних людей во дворе она не видела.

"При осмотре места происшествия, в результате профессионально примененных криминалистических средств, методов поиска и выявления следов, экспертом был изъят один след пальца руки, который был направлен для проверки по базе данных автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы в УГКСЭ", - сказала Мария Лешик. Он совпал с отпечатком пальца руки жительницы Щучинского района 1987 года рождения.

Подозреваемая задержана. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.-0-