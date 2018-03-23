Восемь нелегальных ружей изъято в Осиповичском районе

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь незарегистрированных ружей изъяли за один рейд в Осиповичском районе госинспекторы охраны животного и растительного мира и милиция, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Дома подозреваемых в хранении нелегального оружия правоохранители посетили во время спецоперации "Арсенал". Житель Осиповичей добровольно сдал двуствольное ружье, а сельчанин из деревни Житин попытался утаить два ствола. Ружья были найдены в сарае под шифером и под шкафом в доме. Кроме того, мужчина хранил около десятка рыболовных сетей общей длиной 740 м. Итогом стали два административных протокола и крупный штраф.

В доме у жителя деревни Сухлово нашли спрятанное в диване двуствольное ружье, в шкафу - еще один ствол. В двух соседних бесхозных домах рейдовая группа обнаружила четыре ружья, а под половицами - тайник с порохом и нарезными патронами. По данным фактам проводится разбирательство, мужчина заключен под стражу.-0-

Фото Госинспекции охраны животного и растительного мира