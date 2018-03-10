10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ на "Беларуськалии", сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Обстоятельства инцидента в шахте устанавливает УСК по Минской области.

С целью выяснения обстоятельств случившегося в шахту спустилась следственно-оперативная группа, работу которой координируют следователи областного аппарата управления Следственного комитета по Минской области, специализирующиеся на расследовании подобных происшествий. Следствием проводятся осмотр места выброса породы, сбор и фиксация следов.

По результатам первоначальных следственных действий Солигорским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ (ст.303 УК Беларуси).

В настоящее время изымается производственная и техническая документация, регламентирующая порядок проведения данных видов горных работ, допрашиваются работники и должностные лица предприятия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин произошедшего.

Как сообщалось, 9 марта на подземном горном участке №10 рудника 3-го рудоуправления ОАО "Беларуськалий" произошел внезапный выброс соли и газа. Под завал попали машинист горных выемочных машин и горнорабочий очистного забоя. Горноспасатели и службы рудника ведут работы по расчистке завала. К настоящему времени шахтеры не обнаружены.-0-