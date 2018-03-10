СК устанавливает обстоятельства инцидента в шахте ОАО "Беларуськалий"

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Минской области устанавливаются обстоятельства инцидента в шахте ОАО "Беларуськалий", сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног в соцсети Facebook, сообщает БЕЛТА.
"С целью выяснения обстоятельств случившегося в шахту произвела спуск следственно-оперативная группа, работу которой координируют следователи областного аппарата управления Следственного комитета по Минской области, специализирующиеся на расследовании подобных происшествий. Следствием проводится осмотр места, сбор, фиксация следов", - написала Татьяна Белоног.
Изымается производственная и техническая документация, регламентирующая порядок проведения данных видов горных работ, допрашиваются работники и должностные лица предприятия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, проинформировала официальный представитель УСК по Минской области.-0-
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