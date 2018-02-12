ВС в закрытом режиме рассматривает дело украинца Шаройко, создавшего в Беларуси агентурную сеть

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд в закрытом судебном заседании рассматривает уголовное дело по обвинению гражданина Украины Павла Шаройко, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь ВС Юлия Ляскова.

Как сообщалось, в отношении кадрового сотрудника главного управления разведки Министерства обороны Украины Павла Шаройко возбуждено уголовное дело по ст.358 (шпионаж) УК Беларуси, было принято решение о применении меры пресечения в виде содержания по стражей. Шаройко был задержан с поличным КГБ 25 октября 2017 года. С учетом опыта его работы в качестве руководителя пресс-службы главного управления разведки Министерства обороны Украины для прикрытия ему была определена должность корреспондента Национальной общественной телерадиокомпании Украины. В Беларуси Павел Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере.

Во время обыска у задержанного обнаружены копии разведывательных донесений, направленных им ранее в центр. Сам Павел Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием, а также сообщил свое воинское звание - полковник. Он также подтвердил, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон грата. Кроме того, КГБ при сборе секретных материалов был задержан гражданин Беларуси, осуществлявший шпионскую деятельность в интересах Украины.-0-