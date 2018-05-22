Взрыв произошел в деревне Королев Стан

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел в административно-производственном здании НПО "Алкид" в деревне Королев Стан в Минском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

"В 8.55 поступило сообщение о взрыве в здании в деревне Королев Стан. Была выслана техника, на месте работают спасатели", - проинформировала Анастасия Швайбович.

В 9.18 пожар был локализован. Травмированы три человека.-0-