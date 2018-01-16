За ложное сообщение о готовящемся взрыве на жителя Барановичей завели дело

16 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В отношении угрожавшего взорвать дом жителя Барановичей возбуждено уголовное дело, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
По данным следствия, 15 января 50-летний неработающий житель Барановичей с 16.00 до 17.30 несколько раз позвонил в Барановичский ГОВД и сообщил ложную информацию о готовящемся взрыве своего дома. Саперно-пиротехническая группа в/ч 7404 обследовала дом. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.
В отношении мужчины Барановичский межрайонный отдел СК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.340 (заведомо ложное сообщение об опасности) Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан и помещен в психоневрологический диспансер с предварительным диагнозом "острое психическое расстройство на фоне употребления алкоголя".
"Ранее фигурант судим не был, лишь однажды он привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения", - дополнил официальный представитель УСК.-0-
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