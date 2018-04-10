Задержание внештатного работника АБФФ Юрия Толкачева не связано с футбольной деятельностью

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация "Белорусская федерация футбола" подтверждает факт задержания правоохранительными органами Юрия Толкачева, который по договору подряда занимался статистическим сопровождением белорусских футбольных лиг и на некоторых матчах работал в качестве диктора. Об этом говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте АБФФ, сообщает БЕЛТА.

Однако, подчеркивается в сообщении, по имеющейся в АБФФ информации причина задержания не связана с выполнением им договорных обязательств перед футбольной федерацией. АБФФ всегда отрицательно относилась к любым формам противоправных действий и готова к сотрудничеству с правоохранительными органами, с которыми находится в тесном взаимодействии.

При этом пока не будут предъявлены официальные обвинения, а степень вины не будет определена в судебном порядке, невозможно говорить об участии человека в том или ином правонарушении, отмечается в заявлении.-0-