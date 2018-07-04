Задержанный начальник ГУПР Мингорисполкома обвиняется в хищении и злоупотреблении

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержанный начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома обвиняется в хищении и злоупотреблении, сообщили в Следственном комитете.

В отношении начальника ГУПРа возбуждены два уголовных дела. "Действия квалифицированы по ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями) и ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Ему предъявлено обвинение, расследование продолжается. Мужчина находится под стражей", - проинформировали в комитете.

Как сообщалось, уголовное дело в отношении начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома было возбуждено управлением Следственного комитета по Минску на основании материалов, поступивших из УБЭП ГУВД.-0-