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Задержанный в Минске россиянин отдохнул почти в 50 странах с помощью чужих карт

Происшествия 01.11.2018 | 14:05
Фото из архива
Фото из архива

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержанный в Минске россиянин побывал почти в 50 странах, оплачивая свой отдых реквизитами чужих банковских карт. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Гражданина России в декабре 2017 года задержали в Национальном аэропорту Минск. В тот день он планировал улететь на очередной отдых в Украину. Как позже выяснилось, за непродолжительное время россиянин побывал в Абу-Даби, Сан-Паулу, Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве, Бангкоке, Костанае, Коломбо, а также на Бали и Мальдивах. "Благодаря преступному заработку он отдохнул почти в 50 странах мира. Пару часов работы "под пальмой с ноутбуком" приносили ему в среднем - $10-11 тыс. в месяц, - проинформировали в ГУВД. - Обманывать людей в интернете он считал вполне нормальным бизнесом и почему-то был уверен, что никто никогда не сможет доказать его причастность к этим преступлениям. Тем не менее, это удалось сделать оперативникам ГУВД. Кроме того, совместно с сотрудниками управления Следственного комитета по Минску раскрыто совершенное фигурантом мошенничество в отношении минчанки. Он мошенническим путем одолжил у девушки $1 тыс., изначально не собираясь эту сумму возвращать".

Как рассказали в ГУВД, в мае 2017 года в столичную милицию обратилась белорусская авиакомпания. В банковское учреждение, обслуживающее ее транзакции, поступали запросы от различных банков. Там указывалось, что операции с банковскими карточками по интернет-бронированию авиабилетов носят мошеннический характер. Причастность гражданина России к данным преступлениям установили сотрудники управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД.

Выяснилось, что только за время пребывания в Беларуси он совершил хищения с использованием компьютерной техники на сумму, превышающую Br35 тыс.

Россиянин на свое имя бронировал авиабилеты и оплачивал их крадеными реквизитами чужих банковских карточек, которые получал через интернет. "При каждом бронировании указывались разные номера телефонов и адреса электронных почтовых ящиков, а бронирование осуществлялось с различных IP-адресов. Кроме этого, оперативники установили, что злоумышленник занимался не только подобными хищениями денег, но и интернет-мошенничеством. Он создавал в интернете и различных социальных сетях страницы фирм, якобы оказывающих туристические услуги, - бронирование мест в отелях и билетов на авиаперелеты различных авиакомпаний мира", - отметили в ГУВД.

Мошенник привлекал людей низкими ценами, большими скидками. "Например, слетать в Таиланд у него стоило не $2 тыс., а $1 тыс. Он покупал билеты и места в отелях, пользуясь реквизитами чужих карт. А ни о чем не подозревающие "клиенты" перечисляли свои деньги на его карт-счета. В большинстве случаев этим людям в аэропорту или в отелях сообщали, что они не могут улететь или заселиться, так как операция признана мошеннической и аннулирована", - рассказали в милиции.

Фигурант за чужой счет отдыхал в различных странах мира вместе с друзьями. Они снимали элитное жилье, употребляли дорогой алкоголь, заказывали девушек из Москвы и других городов стран СНГ, оплачивая им перелеты и проживание. "Однако девушки даже и не подозревали, что щедрый друг просто использует их в своих преступных схемах. Он пользовался их мобильными телефонами для выхода в интернет и совершения преступлений, таким образом страхуя и прикрывая себя. Те девушки, у которых были неподходящие мобильные, получали гаджеты в подарок", - пояснили в ГУВД.

В результате в отношении него управлением Следственного комитета по г.Минску было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники) и по ч.1 ст.209 (мошенничество). Суд Московского района по совокупности преступлений назначил ему 7,5 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к компьютерной информации на срок 5 лет. Приговор вступил в силу осенью этого года.-0-

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Теги
МВД, Минск, мошенничество, Следственный комитет, хищение
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