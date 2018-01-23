Задержка дизеля Брест-Пинск из-за возгорания кабины составила полтора часа

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержка в движении дизель-поезда Брест-Пинск из-за возгорания кабины составила 1 час 36 минут. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

В Брестское областное управление МЧС 22 января в 19.47 от дежурного Брестского отделения Белорусской железной дороги поступило сообщение о задымлении в головном моторном вагоне дизель-поезда №6364 региональных линий экономкласса сообщением Брест-Центральный - Пинск в 0,5 км от железнодорожной станции Городец Кобринского района.

Прибывшие к месту вызова спасатели установили возгорание внутри головного моторного вагона дизель-поезда в хвостовой части состава. Пассажиры, которых было 50 человек, самостоятельно покинули состав поезда до прибытия подразделений МЧС. Тушение со стороны машинистов поезда не проводилось, они находились в голове состава.

В 19.59 возгорание было локализовано, в 20.11 ликвидировано. Огонь повредил кабину машиниста головного моторного вагона дизель-поезда в хвостовой части состава. Пострадавших нет.

В 20.55 поврежденный головной моторный вагон отбуксирован на запасной путь железнодорожной станции Городец. Для транспортировки в локомотивное депо Брест был направлен маневренный локомотив.

В 21.19 дизель-поезд из 6 вагонов был прицеплен к магистральному тепловозу и продолжил движение на станцию Пинск.

Причина загорания устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).-0-