22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Замдиректора СТО под Минском обвиняется в мошенничестве более чем на Br1,1 млн, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Первомайским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. "По данным следствия, 29-летний заместитель директора станции техобслуживания в п.Колодищи Минского района с 2013-го по 2017 год обманом завладел деньгами и автомобилями 38 граждан на общую сумму более Br1,15 млн. Один из обманутых передал замдиректора автосервиса более Br144 тыс., - сказала Марина Дранькова. - Мужчина брал деньги в долг под предлогом развития бизнеса и обещал выплатить проценты. В ряде случаев он также предлагал помощь в покупке автомобилей за рубежом или в продаже транспортных средств, однако этого не делал".

Большинство потерпевших были клиентами автосервиса. Данным обществом с ограниченной ответственностью мужчина руководил фактически единолично. "Преимущественно при займах оформлялись расписки. С ними кредиторы затем обращались в правоохранительные органы и суд. Ввиду этого мужчина частично возвращал им долг. Впоследствии стало очевидно, что выполнить принятые на себя обязательства перед всеми потерпевшими он заведомо не намеревался", - подчеркнула Марина Дранькова.

Обвиняемый заключен под стражу, его действия квалифицированы по ч.4 ст.209 УК (мошенничество в особо крупном размере). Наложен арест на три дорогостоящих автомобиля и изъятые при обыске более Br220 тыс. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-