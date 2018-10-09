Заведующий магазином в Минском районе похищал деньги и делал ставки

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующий магазином в Минском районе за несколько лет похитил у фирмы около Br75 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Обстоятельства хищения средств частного предприятия по продаже автозапчастей устанавливаются Минским районным отделом Следственного комитета. Противоправные факты обнаружили работники фирмы при инвентаризации в одном из ее магазинов в Минском районе. Об этом они сообщили правоохранителям.

По данным следствия, 37-летний минчанин еженедельно на протяжении нескольких лет похищал деньги, когда работал заведующим магазином по продаже автозапчастей. "Используя полномочия и доступ к программе предприятия, на основном складе он заказывал необходимую клиенту автозапчасть. После поступления ее в магазин оформлял документы на возврат товара, не подошедшего несуществующему покупателю. Под предлогом передачи якобы уплаченных гражданином при заказе наличных брал их из кассы магазина, - рассказала Татьяна Белоног. - В результате таких манипуляций с 2013 года по май 2018-го он похитил около Br75 тыс. Деньги мужчина тратил на личные нужды, возврат долгов, кредитов, а также делал ставки в букмекерских конторах".

Действия минчанина квалифицированы по ч.4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере). С занимаемой должности он уволен. С мужчины взято обязательство о явке.

Сейчас проводятся проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, допрашиваются работники и должностные лица. Проверяются все факты противоправной деятельности, устанавливается точный размер причиненного ущерба.-0-