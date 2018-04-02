2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование дела об оставлении в опасности девушки после ДТП в Борисове, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управлением СК по Минской области завершено расследование уголовного дела об аварии, в результате которой тяжело пострадала жительница Борисова. "Неизвестный автомобиль сбил 25-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Гагарина 18 декабря прошлого года. В тяжелом состоянии с различными травмами она была госпитализирована. Во время оперативно-разыскных мероприятий и благодаря очевидцам машина была найдена - Audi 80 с характерными повреждениями была обнаружена в гараже его хозяйки - жительницы Борисова", - рассказала Татьяна Белоног.

Позже выяснилось, что за рулем в момент аварии находился сожитель хозяйки авто. Мужчина дал признательные показания, оставление места происшествия объяснил тем, что испугался. "По данным следствия, он накануне занимался ремонтом автомобиля. Не имея водительского удостоверения, мужчина сел за руль и поехал в город за запчастями. Когда он приблизился к обозначенному дорожными знаками нерегулируемому пешеходному переходу, то имел реальную возможность видеть две машины, которые остановились для пропуска пешехода в левой полосе. Но он не снизил скорость и сбил девушку, а после уехал, оставив пострадавшую в опасном для жизни состоянии. Автомобиль он поставил обратно в гараж, а сам скрывался и не отвечал на звонки", - отметила Татьяна Белоног.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) и ч.3 ст.159 УК (заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние). Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-