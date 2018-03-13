13 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Два изнасилования прошлых лет раскрыты в Витебске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Преступления удалось раскрыть благодаря помещению генотипов подозреваемых в республиканскую базу ГКСЭ, которая в автоматическом режиме выдала совпадение генетических признаков. Дальнейшую работу по сбору доказательной базы и установлению всех обстоятельств преступлений в тесном сотрудничестве проводили сотрудники милиции и следователи.

Одно из преступлений было совершено в марте 2010 года. Витебчанин 1964 года рождения познакомился на вокзале с парнем, которому на тот момент было 17 лет, и предложил заработать на раскопках монет. Под этим предлогом злоумышленник увел его в уединенное место и изнасиловал. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. После того как в январе 2018 года было установлено совпадение с генотипом лица, причастного к этому преступлению, уголовное дело по ч.1 ст.167 УК (насильственные действия сексуального характера) было возобновлено. На первоначальном допросе подозреваемый полностью отрицал свою вину, но потерпевший с уверенностью опознал его. Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

Еще одно изнасилование относится к сентябрю 2004 года. Поздно вечером мужчина возле одного из магазинов города изнасиловал местную жительницу. Установить подозреваемого удалось в марте нынешнего года также с помощью генетических данных. Преступление совершил ранее неоднократно судимый за совершение краж и разбоя житель Минска. С учетом богатого криминального прошлого мужчины для его задержания было задействовано спецподразделение "Алмаз". 2 марта он был задержан на железнодорожной платформе станции Ждановичи. Признательные показания о событиях 2004 года он дал на первоначальном допросе.-0-