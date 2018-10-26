Завершено расследование убийства двух девушек в Бобруйске

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением СК завершено расследование уголовного дела об убийстве двух девушек в Бобруйске. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 20 июля 27-летняя и 26-летняя девушки в одном из увеселительных заведений города познакомились с мужчиной. После этого они отправилась к нему домой и продолжили выпивать. В какой-то момент возник конфликт. Хозяин нанес девушкам многочисленные удары руками, ножом и молотком. От полученных травм они скончались на месте.

"Установлено, что девушки из ванной позвонили на номер 102 и сообщили о совершаемом в отношении них преступлении. Они указали оператору улицу, где находились, а более точного адреса сообщить не смогли. Руководство УВД Бобруйского горисполкома незамедлительно подняло личный состав. Сотрудников распределили для отработки многоквартирных жилых домов по названной улице города, - рассказали в СК. - Одновременно были начаты оперативные мероприятия для выяснения круга общения девушек и поиска тех, кто видел их в последний раз. В результате принятых мер вскоре возле одного из домов сотрудниками милиции был задержан 36-летний мужчина, в квартире которого обнаружили тела девушек. Предотвратить преступление не представилось возможным".

Ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за совершение преступлений против жизни и здоровья. Специалистами ГКСЭ были проведены комплексная судебная психолого-психиатрическая, сексологическая и психофизиологическая экспертизы. Они показали, что мужчина психическими расстройствами не страдал, мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

Допрошено более 30 свидетелей, в том числе соседи обвиняемого и сотрудники милиции. Приняты меры к выяснению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Мужчине предъявлено обвинение по п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 139 УК (умышленное противоправное лишение жизни двух лиц (убийство), совершенное с особой жестокостью). Он находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-