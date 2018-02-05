Житель Барани хранил марихуану в тайнике на балконе

5 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Житель города Барань Оршанского района хранил марихуану в тайнике на балконе дома, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Наркотики были обнаружены правоохранителями в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Из дома неработающего 26-летнего мужчины изъято металлическое приспособление для курения и 198,3 г марихуаны. Она находилась в пакетиках, которые хранились в разных местах. Наибольшее количество марихуаны обнаружено в автомобильном сиденье, прикрученном к стене на балконе двухэтажного дома.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Беларуси.-0-