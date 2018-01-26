Житель Березовского района предстанет перед судом за изнасилования несовершеннолетних

26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские следователи завершили расследование многоэпизодного уголовного дела об изнасилованиях несовершеннолетних в отношении 41-летнего жителя Березовского района, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Мужчина обвиняется в изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних. Сотрудники милиции задержали его летом 2017 года за насильственные действия в отношении девочки 2003 года рождения, совершенные в период с июня 2016 года по июль 2017-го.

При расследовании уголовного дела были установлены еще 5 потерпевших, в отношении которых мужчина совершал изнасилования и насильственные действия сексуального характера с 1994 года по июль 2017-го. Все потерпевшие являются односельчанками мужчины. Одной из потерпевших стала будущая супруга обвиняемого, с которой он вступил в половую связь в 1994 году, когда ей еще не было шестнадцати лет.

"Совершение противоправных действий на протяжении столь длительного времени стало возможным из-за того, что родители девочек не обращали внимания на изменения в их поведении (подавленное настроение, замкнутость). Также никто из них не обращался с заявлением в правоохранительные органы. Одна из потерпевших сообщала о приставаниях мужчины своей матери, однако та на эту информацию не отреагировала должным образом", - отметил Дмитрий Иванюк.

В отношении мужчины проведена комплексная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза. Согласно заключению специалистов, он мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими. Индивидуально-психологических особенностей у обвиняемого не выявлено. По своему психическому состоянию в каких-либо принудительных мерах безопасности и лечения он не нуждается, на учете у нарколога и психиатра не состоит.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.166, ч.3 ст.166, ч.2 ст.167, ч.3 ст.167 и ст.168 Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. На имущество обвиняемого наложен арест.

Мужчина ранее не судим, женат и в браке имеет малолетнюю дочь. Свою вину он признал частично и от дачи показаний отказался.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд.-0-