Житель Березы хранил в гараже контрафактный алкоголь на Br2,4 тыс.

28 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березе правоохранители изъяли у местного жителя крупную партию нелегальной алкогольной продукции, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Сотрудники ОБЭП и патрульно-постовой службы милиции при осмотре гаража мужчины 1988 года рождения, который он приспособил под склад алкогольной продукции, обнаружили 340 л спирта, 190 полулитровых бутылок водки, 9 л виски импортного производства, не маркированных акцизными марками Беларуси. Документов, подтверждающих легальность приобретения товара, у жителя райцентра не оказалось. Продукция общей стоимостью Br2,4 тыс. изъята.

По данному факту проводится проверка.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома