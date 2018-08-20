Житель Борисовского района убил отца из-за 10 рублей

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Борисовского района обвиняется в жестоком убийстве своего отца, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Борисовского района. Он обвиняется в убийстве с особой жестокостью (п. 6 ч. 2 ст. 139 УК).

В конце января в деревне Большая Ухолода Борисовского района в квартире был обнаружен 64-летний мужчина без признаков жизни. Были зафиксированы данные, указывающие на криминальный характер произошедшего. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, множественные повреждения на теле мужчины образовались не менее чем от 25 травматических воздействий.

Далее была установлена причастность к преступлению сына погибшего - неработающий мужчина, имеющий снятую и погашенную судимость, проживал вместе с отцом. "Расследование показало, что конфликт произошел из-за пропажи денег. Накануне сын оставил Br10 на холодильнике. Когда узнал о том, что их взял отец, сильно разозлился и избил лежавшего на кровати мужчину", - рассказала Татьяна Белоног.

"На протяжении расследования фигурант давал противоречивые показания. Он указывал на то, что отец из-за болезни ног плохо передвигался, мог упасть, удариться о пол и мебель, - отметила Татьяна Белоног. - Были проведены проверки показаний на месте, допрошены свидетели, получены результаты экспертиз, в том числе психолого-психиатрической. Согласно ей, мужчина отдавал отчет своим действиям и мог ими руководить".

Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-