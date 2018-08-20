Житель Ганцевичского района подозревается в убийстве жены

20 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе устанавливаются обстоятельства убийства местной жительницы, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Вблизи фермы деревни Мальковичи 19 августа было обнаружено тело местной жительницы 1977 года рождения с признаками насильственной смерти. В совершении преступления подозревается супруг женщины, который старше ее на девять лет. Сотрудники органов внутренних дел разыскивают сельчанина.

Ганцевичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК. Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс экспертных исследований.-0-