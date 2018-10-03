Житель Бреста вез из России более 1 тыс. л безакцизного алкоголя

3 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники спецподразделения "Молния" Гомельской областной ГАИ обнаружили тайник с крупной партией безакцизного алкоголя в грузовой платформе, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

Вечером 2 октября сотрудники межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска областной ГАИ на автодороге М10 вблизи деревни Селище Добрушского района остановили автомобиль "Пежо" под управлением жителя Бреста 1984 года рождения.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома

"В оборудованном под грузовой платформой тайнике мужчина перевозил из России в Беларусь 76 пластиковых емкостей, по 10 л каждая, со спиртосодержащей жидкостью, общим объемом 760 л. Также здесь было 520 бутылок водки российского производства по 0,5 л, общим объемом 260 л. На весь груз не было сопроводительных документов и акцизных марок", - уточнила Анна Ковалева.

Спиртосодержащая продукция и водка изъяты. Проводится проверка.-0-