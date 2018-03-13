Житель Червеня подозревается в незаконной продаже электронных кошельков

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Червеня подозревается в незаконной предпринимательской деятельности по продаже электронных кошельков, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Червеня. Он подозревается в незаконной предпринимательской деятельности по реализации электронных кошельков через интернет. Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной управлением ДФР КГК по Минской области и г.Минску и УВД Миноблисполкома.

Молодой человек с августа 2015-го по июль 2017 года продавал электронные кошельки ряда платежных систем, занимался он этим без госрегистрации в качестве предпринимателя. "Как правило, его услугами пользовались те, кто не желал афишировать свои личные данные при покупках в интернете с использованием электронных денег. Также к молодому человеку обращались люди, которые хотели скрыть доходы от противоправной деятельности. Кошельки регистрировались с использованием паспортных данных третьих лиц, а также могли приобретаться у граждан ближнего зарубежья", - проинформировала Татьяна Белоног.

Действия подозреваемого квалифицированы как незаконная предпринимательская деятельность (ч. 1 ст. 233 УК). По предварительной оценке, полученный в результате противоправной деятельности доход составил около Br55 тыс.

Сейчас исследуется изъятая в ходе проведенных обысков компьютерная техника и различные носители информации. Также допрашиваются свидетели, проводится комплекс следственных действий, для сбора доказательственной базы. Следствием подготовлены поручения об оказании международной правовой помощи. Расследование уголовного дела продолжается.-0-