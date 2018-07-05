Житель Глубокского района хранил почти 2,5 тыс. патронов

5 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области завершили ряд баллистических экспертиз, по выводам которых правоохранительными органами возбуждены уголовные дела о незаконном обороте огнестрельного оружия. Такая информация размещена на сайте Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Так, житель Бешенковичского района хранил в своем доме пистолет калибра 5,6 мм, изготовленный самодельным способом с использованием узлов и механизмов охотничьего ружья модели "ИЖ-К". Пистолет был пригодным для стрельбы.

В Орше у мужчины был обнаружен револьвер "Наган Смирнского" 1926 года выпуска. Несмотря на почтенный возраст, оружие находилось в хорошем состоянии.

В деревне Суйково Витебского района сотрудниками милиции у местного жителя изъяты 40 винтовочных патронов калибра 5,6 мм. По заключению эксперта они являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию и пригодны для стрельбы из винтовок и карабинов модели "ТОЗ", пистолетов "ИЖ-1", "ИЖ-35" и "МЦ-М".

"Но всех превзошел житель Глубокского района, который по месту жительства спрятал 2483 патрона аналогичного (5,6 мм) калибра. Все они также оказались пригодными для стрельбы", - говорится в сообщении комитета.-0-