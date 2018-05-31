31 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно поджег автомобиль конкурента по бизнесу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Двое жителей областного центра ранее занимались совместным бизнесом - предоставляли услуги по вскрытию автомобильных замков. Заказы получали через минскую фирму, которой отдавали часть выручки. Однако один из компаньонов под этим видом присваивал часть денег себе. Такие махинации послужили причиной расставания.

"Но мужчина продолжил вредить экс-компаньону. Если поначалу он срывал и переклеивал его объявления, то потом решил сжечь машину конкурента", - рассказали в пресс-службе. Для этого мужчина привлек подельника. Дверь машины была отжата, внутрь плеснули бензина и подожгли. Возгорание вовремя заметил очевидец. Пожар был потушен, но салон автомобиля пострадал.-0-