2 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно похитил со счета общественного объединения около Br55 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гродненского облисполкома задержали индивидуального предпринимателя. Мужчина, у которого уже были проблемы с законом, подозревается в хищении крупной суммы денег, принадлежащие Общественному объединению средних медицинских работников Гродненской области.

"Подозреваемый воспользовался полученным электронным ключом к банковскому счету и умышленно ввел в компьютерную систему банковского учреждения и процессингового центра ложную информацию об использовании банковского счета. В итоге за шесть месяцев была похищена сумма в размере около Br55 тыс.", - рассказали в пресс-службе УВД.

В отношении мужчины следственным управлением Гродненской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 212 УК (хищение путем использования компьютерной техники). -0-