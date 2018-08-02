2 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно похитил со счета общественного объединения около Br55 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гродненского облисполкома задержали индивидуального предпринимателя. Мужчина, у которого уже были проблемы с законом, подозревается в хищении крупной суммы денег, принадлежащие Общественному объединению средних медицинских работников Гродненской области.
"Подозреваемый воспользовался полученным электронным ключом к банковскому счету и умышленно ввел в компьютерную систему банковского учреждения и процессингового центра ложную информацию об использовании банковского счета. В итоге за шесть месяцев была похищена сумма в размере около Br55 тыс.", - рассказали в пресс-службе УВД.
В отношении мужчины следственным управлением Гродненской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 212 УК (хищение путем использования компьютерной техники). -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3264 BYN
|2.324 BYN
|2.327 BYN
|USD
|2.0002 BYN
|2 BYN
|2.003 BYN
|RUB
|3.1701 BYN
|3.162 BYN
|3.17 BYN