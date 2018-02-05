5 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Кобрина перевозил без документов 3 т телятины, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Автомобиль "Рено-Мастер" под управлением неработающего жителя Кобрина 1976 года рождения был остановлен сотрудниками милиции 3 февраля в 11.40 на автодороге Брест-Минск вблизи д. Вишневка Столбцовского района. При осмотре грузового фургона правоохранители обнаружили 3 т мяса телят в полутушах без сопроводительных документов.

Мясная продукция на общую сумму Br21 тыс. изъята. На автомобиль стоимостью Br12 тыс. наложен арест. Инспекция МНС по данному факту проводит проверку.-0-