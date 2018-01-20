Гомельчанин пытался нелегально вывезти в Россию 20 т молочной продукции

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин пытался нелегально вывезти в Российскую Федерацию 20 т молочной продукции для производства сыра, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
На автодороге граница РФ - Гомель - Кобрин в Добрушском районе 19 января около 23.40 правоохранители остановили для проверки автомобиль "Скания". В ходе осмотра транспортного средства было установлено, что 44-летний гомельчанин перевозит 20 т молочной продукции для производства сыра без соответствующих документов. Мужчина пояснил, что весь товар загрузил на складе в Гомеле и везет в город Стародуб (Брянская область).
Водитель и автомобиль с грузом доставлены на ВПТО "Гомель-Белтаможсервис" для проверки.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4206 BYN
|2.411 BYN
|2.424 BYN
|USD
|1.9775 BYN
|1.974 BYN
|1.98 BYN
|RUB
|3.4824 BYN
|3.465 BYN
|3.493 BYN