Житель Лиды брал с доверчивых граждан по 165 евро за снятие порчи

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Лиды брал с доверчивых граждан 165 евро за снятие порчи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Мужчина 1964 года рождения обещал с использованием сверхспособностей помочь избавиться от проблем и наладить жизнь. Оценивал свои услуги в немалую сумму в валюте.
"К нему обратились две женщины. Мужчина провел обряд снятия порчи и передал гражданкам пластиковые защитные обереги. Женщины обещанного избавления от проблем не дождались и обратились в милицию", - рассказали в УВД.
Как оказалось, у одной гражданки за свои услуги и оберег он взял 165 евро, у другой - $100, 60 евро и Br40. Клиентов принимал как на дому, так и сам выезжал.
Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3581 BYN
|2.354 BYN
|2.359 BYN
|USD
|1.996 BYN
|1.992 BYN
|1.997 BYN
|RUB
|3.2277 BYN
|3.21 BYN
|3.225 BYN