Житель Лиды брал с доверчивых граждан по 165 евро за снятие порчи

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Лиды брал с доверчивых граждан 165 евро за снятие порчи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина 1964 года рождения обещал с использованием сверхспособностей помочь избавиться от проблем и наладить жизнь. Оценивал свои услуги в немалую сумму в валюте.

"К нему обратились две женщины. Мужчина провел обряд снятия порчи и передал гражданкам пластиковые защитные обереги. Женщины обещанного избавления от проблем не дождались и обратились в милицию", - рассказали в УВД.

Как оказалось, у одной гражданки за свои услуги и оберег он взял 165 евро, у другой - $100, 60 евро и Br40. Клиентов принимал как на дому, так и сам выезжал.

Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество".-0-