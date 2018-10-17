Житель Лоева подозревается в педофилии

17 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Лоевский РОСК расследует уголовное дело о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.14, ч.2 ст.167 УК Беларуси (покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней), задержан 59-летний уроженец Могилева", - рассказала официальный представитель УСК.

Подозреваемый

С января 2017 года мужчина проживал в Лоеве Гомельской области. Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе дважды за изнасилование, более 20 раз - к административной.

"С участием подозреваемого проводятся следственные действия. Имеются основания полагать, что задержанный может быть причастен к иным преступлениям против половой неприкосновенности, совершенным на территории как Гомельской, так и других областей", - отметила Мария Кривоногова.

Следственный комитет просит граждан, обладающих информацией о противоправной деятельности подозреваемого, а также непосредственно самих потерпевших обратиться в Лоевский РОСК лично (г.п.Лоев, ул.Шевелева, д.96) или по телефонам: 8 (02347) 4-04-31, 4-24-11.-0-

Фото УСК по Гомельской области