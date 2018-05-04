4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минского района подозревается в действиях сексуального характера с 9-летней девочкой. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Минского РУВД Елена Королева.

С заявлением обратилась жительница Минского района. Она рассказала, что вернулась домой с работы раньше времени и увидела стоящего перед ее 9-летней дочерью частично раздетого сожителя. После этого вызвала милицию. "Подозреваемый задержан и доставлен в изолятор временного содержания. С ним работает милиция и следователи. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.167 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего)", - проинформировала Елена Королева.-0-