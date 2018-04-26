26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Могилева напал с ножом на мужчину, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
Инцидент произошел ночью 25 апреля возле магазина по ул.Первомайской. Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК (особо злостное хулиганство). "На первоначальном этапе следствием установлено, что 33-летний житель Могилева в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушал общественный порядок и нанес удар ножом 40-летнему мужчине. Однако тот избежал ранения - успел увернуться и оказал нападавшему сопротивление", - рассказала Оксана Соленюк.
Следователи работают над сбором доказательств. Изъят и направлен на экспертизу нож, изъяты видеозаписи с камер наблюдения. Для выяснения всех обстоятельств случившегося опрашиваются участники конфликта, истребованы характеризующие материалы, направлены соответствующие запросы.-0-
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