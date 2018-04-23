Житель Клецка обвиняется в убийстве знакомой

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Клецка обвиняется в убийстве своей знакомой, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела об убийстве женщины. Ее тело с признаками криминального характера 19 ноября прошлого года обнаружил в блоке общежития брат. Он приехал к зданию по звонку от соседей, которые сообщили, что у него в комнате разбито окно.

Следственно-оперативная группа при осмотре места преступления зафиксировала обнаруженные следы. Оперативно была установлена личность подозреваемого. "Им оказался 35-летний житель Клецка. Выяснилось, что он и 44-летняя женщина были в близких отношениях. Накануне они проводили вместе время и пили спиртное в комнате общежития, ключи от которой женщина взяла у родственника, - рассказала Татьяна Белоног. - По данным следствия, мотивом преступления стала внезапно возникшая ссора. В результате мужчина жестоко избил знакомую и нанес ей множество ударов ножом. После он разбил окно и, убегая, выбросил нож".

У мужчины остались порезы, поэтому он говорил знакомым о том, что на него напали. "Подследственный всячески отрицал свою причастность к убийству. Его противоречивые показания и выдвинутые версии были опровергнуты следственными действиями, показаниями свидетелей, заключениями экспертов, в том числе по орудию преступления", - сообщила Татьяна Белоног.

Жителю Клецка предъявлено обвинение по признаку состава преступления, предусмотренного п.6 ч.2 ст.139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью), он находится под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-