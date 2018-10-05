Житель Пружанского района наладил во дворе самогонное производство

5 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе сотрудники правоохранительных органов ликвидировали мини-завод по производству самогона, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
В поле зрения милиции попал житель деревни Броды 1970 года рождения. Мужчина работал на частном предприятии и параллельно промышлял изготовлением самогона. Мини-завод оборудовал у себя во дворе.
Вечером 4 октября его с поличным задержали участковый инспектор милиции и сотрудники ОМОНа. Оборудование у сельчанина изъято, 2,4 тыс. л браги уничтожено.
Проводится проверка.-0-
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