Житель Пружанского района наладил во дворе самогонное производство

5 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе сотрудники правоохранительных органов ликвидировали мини-завод по производству самогона, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В поле зрения милиции попал житель деревни Броды 1970 года рождения. Мужчина работал на частном предприятии и параллельно промышлял изготовлением самогона. Мини-завод оборудовал у себя во дворе.

Вечером 4 октября его с поличным задержали участковый инспектор милиции и сотрудники ОМОНа. Оборудование у сельчанина изъято, 2,4 тыс. л браги уничтожено.

Проводится проверка.-0-