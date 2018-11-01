Житель Шклова хранил в тайнике более 1,5 кг марихуаны

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,5 кг марихуаны изъяли сотрудники наркоконтроля у 46-летнего жителя Шклова, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
Мужчину задержали 30 октября. При себе у него было 4 г марихуаны. "Во время оперативных мероприятий было установлено, что на приусадебном участке его родственников есть тайник. В нем он хранил более 1,5 кг высушенной конопли", - рассказали в УВД.
Устанавливаются факты распространения и сбыта марихуаны на территории области. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств).-0-
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