Житель Украины оштрафован за незаконную рубку в заказнике "Ольманские болота"

17 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Украины оштрафован за незаконную рубку на территории республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота", сообщил БЕЛТА начальник Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Геннадий Сыса.

Инспекторы задержали с поличным 29-летнего жителя Ракитновского района Ровенской области. Мужчина незаконно вырубил 14 сухостойных сосен общим объемом 4,7 куб.м. Кроме того, он уничтожил лесную подстилку и живой напочвенный покров на площади 7 кв.м, чем нанес природе вред еще на Br98.

По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях. Нанесенный природе урон возмещен в полном объеме.

В период массового сбора клюквы ситуацию в заказнике инспекторы держат на особом контроле, совместно с Полесским лесхозом пресекая незаконные действия. "Граждане Украины приезжают собирать ягоды на территорию заказника. Они заезжают на легальном основании через пункт пропуска группами до 10-15 человек. Остаются там на неделю, живут и обустраивают лагерь, при этом нарушают законодательство: разводят костры, рубят сухостойные деревья без разрешительных документов", - дополнил Геннадий Сыса.

В течение двух недель инспекцией выявлено три факта нарушения природоохранного законодательства на территории заказника "Ольманские болота": незаконная рубка (15 куб.м), уничтожение напочвенного покрова (12 кв.м), загрязнение леса. Составлено семь административных протоколов, по которым вынесены постановления. Штрафы нарушители оплатили в полном объеме.-0-