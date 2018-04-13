13 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Житель Витебска получил серьезные ожоги от горящей сухой травы. По информации областного управления МЧС, пожар возник от костра, разведенного в лесопарковой зоне по улице К.Маркса, сообщает БЕЛТА.

Травму нигде не работающий мужчина 1964 года рождения получил 12 апреля. В этот же день он был доставлен в реанимационное отделение областной клинической больницы с ожогами 2-3 степени (30% тела).

Фото Витебского областного управления МЧС

Выяснилось, что около 19 часов по улице К.Маркса вблизи дома №47 он распивал спиртное и разжигал костер в лесопарковой зоне, вследствие чего загорелась сухая трава.

Выгорела сухая растительность на площади 0,1 га.

Разбирательство по этому факту проводят оперативные группы Витебского ГОЧС, РОВД.-0-