13 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Житель Витебска получил серьезные ожоги от горящей сухой травы. По информации областного управления МЧС, пожар возник от костра, разведенного в лесопарковой зоне по улице К.Маркса, сообщает БЕЛТА.
Травму нигде не работающий мужчина 1964 года рождения получил 12 апреля. В этот же день он был доставлен в реанимационное отделение областной клинической больницы с ожогами 2-3 степени (30% тела).
Выяснилось, что около 19 часов по улице К.Маркса вблизи дома №47 он распивал спиртное и разжигал костер в лесопарковой зоне, вследствие чего загорелась сухая трава.
Выгорела сухая растительность на площади 0,1 га.
Разбирательство по этому факту проводят оперативные группы Витебского ГОЧС, РОВД.-0-
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