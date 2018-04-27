Житель Владивостока пытался попасть в Польшу в груженом полувагоне

27 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Буг" задержан нарушитель границы, который пытался незаконным способом попасть в Польшу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Госпогранкомитета.
При оформлении грузового поезда, следовавшего за рубеж, брестские пограничники обнаружили неизвестного. Мужчина пытался спрятаться от пограничного наряда в полувагоне, загруженном металлическими конструкциями. Нарушителем оказался житель Владивостока 1972 года рождения. При себе у россиянина были продукты и сменные вещи. Со слов задержанного, он искал лучших условий жизни в Евросоюзе.
Мужчина помещен в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы. Он будет привлечен к административной ответственности по ст.23.29 КоАП (незаконное пересечение границы). Правонарушителя ожидает депортация с запретом въезда в Беларусь до 2023 года.-0-
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