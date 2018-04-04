В Каменецком районе задержаны трое нелегальных мигрантов из Кубы

4 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские пограничники совместно с коллегами из Подляского отдела пограничной стражи пресекли попытку нелегальной миграции из Беларуси в Польшу трех граждан Кубы, сообщили БЕЛТА в Брестской краснознаменной пограничной группе им. Ф.Э.Дзержинского.

Инцидент произошел на участке ответственности пограничной заставы "Токари". Сработал сигнализационный комплекс. Пограничный наряд незамедлительно прибыл на место сработки системы. В полукилометре от госграницы были обнаружены следы нескольких человек, ведущие в сторону Польши, о чем были оперативно проинформированы представители пограничной службы сопредельного государства.

В результате совместных действий были задержаны трое граждан Кубы 1992-1994 годов рождения. Выяснилось, что мужчины прибыли на территорию Беларуси из России. Они пешком направились в сторону границы и попытались попасть в Польшу. Нелегальные мигранты привлечены к административной ответственности по ст.23.29 (незаконное пересечение границы) и ст.23.30 (нарушение пограничного режима) КоАП. Им запрещен въезд в Беларусь до 2023 года. До момента депортации нарушители будут находиться в изоляторе временного содержания Брестской пограничной группы.-0-