Жителя Слуцкого района будут судить за жестокое убийство 12-летней давности

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителя Слуцкого района будут судить за убийство с особой жестокостью 12-летней давности, сообщили БЕЛТА в Генпрокуратуре.
По материалам дела, убийство произошло в период с 4 по 6 января 2006 года. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в доме на территории Слуцкого района поссорился с потерпевшей. На почве внезапно возникшей личной неприязни нанес ей руками и ногами не менее 18 ударов по телу, рукам и ногам, в том числе не менее восьми ударов в жизненно важные органы в области грудной клетки. От причиненных тяжких телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте.
В течение длительного времени это преступление оставалось нераскрытым, однако после проведения современных экспертных исследований личность обвиняемого удалось установить. Впоследствии он признал свою вину в содеянном.
Уголовным делом занималось управление анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования Следственного комитета. Генеральная прокуратура его изучила и направила в Минский областной суд.
Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения. Известно, что мужчина ранее судим за преступления против собственности, общественного порядка и нравственности.-0-
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